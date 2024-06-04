Омбудсмен: потерявшие в «Крокусе» родителей дети под опекой в своих семьях

Дети, которые потеряли родителей в результате теракта в «Крокусе», находятся в своих же семьях под опекой, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

«Все дети, которые потеряли в этом теракте обоих родителей или единственного родителя, сейчас находятся под опекой в своих же семьях. И, конечно же, и специалисты соцзащиты, и семейных центров оказывают всяческую поддержку», — сказала она РИА Новости.

По словам Ярославской, эти семьи — на особом контроле, и любая их просьба тут же находит отклик в «департаменте добрых дел».

Ранее президент России Владимир Путин наградил медалями помогавших людям во время теракта в «Крокусе» подростков.