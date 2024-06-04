Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что на Украине не с кем вести переговоры.

По его мнению, серьёзный разговор может быть только с Соединёнными Штатами.

«В Киеве вести переговоры нам не с кем. Ситуация складывается так, что серьёзный разговор может быть только с Вашингтоном, руководящим сегодня операциями по нанесению ударов по стратегически важным объектам на территории России», — рассказал постпред в беседе с РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что разговор США должен быть о требованиях, которые Москва предъявила Вашингтону и НАТО в 2021 году. Эти предложения были нацелены на создание равной безопасности между Западом и Россией.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что самый эффективный способ завершить украинский конфликт — перестать поставлять оружие Киеву.