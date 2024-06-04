Президент Латвии: в НАТО думают над ответом России на «диверсии» Москвы
- Legion-Media
«Мы не собираемся пускать ракеты по России из-за довольно мелкого инцидента», — цитирует его РИА Новости.
При этом политик не привёл никаких доказательств обвинений в адрес России.
Ранее НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе население пытаются оболванить страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся.
По его словам, таким образом одни прикрывают свои внутренние экономические проблемы, другие — внутриполитические, а кто-то пытается компенсировать имиджевые потери.