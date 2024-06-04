Президент Латвии: в НАТО думают над ответом России на «диверсии» Москвы

В странах НАТО рассуждают над ответом на якобы диверсии России в Европе, но не станут пускать по стране ракеты из-за мелких происшествий, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс Financial Times.

«Мы не собираемся пускать ракеты по России из-за довольно мелкого инцидента», — цитирует его РИА Новости.

При этом политик не привёл никаких доказательств обвинений в адрес России.

Ранее НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе население пытаются оболванить страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся.

По его словам, таким образом одни прикрывают свои внутренние экономические проблемы, другие — внутриполитические, а кто-то пытается компенсировать имиджевые потери.