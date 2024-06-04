«Защита и эргономика»: какие новые бронесистемы создаются для российских военнослужащих

Российская армия получит крупную партию модернизированных бронежилетов «Оберег». Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха». Усовершенствованные изделия имеют увеличенную площадь защиты. Они состоят из керамических бронеплит и пакетов арамидного волокна. Как подчеркнули в госкорпорации, амуниция остаётся удобной в ношении и не ограничивает подвижность бойца. Ещё одной новинкой российской промышленности в сфере индивидуальной бронезащиты является комплект боевого снаряжения «Стрелок» концерна «Калашников». Он включает бронежилет «Корсет Плюс» с дополнительными модулями, которые защищают шею, плечи, пах и бёдра. По мнению экспертов, с началом СВО боевая экипировка и обмундирование российских военнослужащих стали более эффективными и эргономичными.

Тульский завод «Октава» (входит в «Ростех») подписал контракт с Минобороны РФ на поставку крупной партии модернизированных бронежилетов «Оберег». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Экипировка будет передана в модернизированном варианте с увеличенной площадью защиты. Новые «Обереги» в соответствии с требованиями военного ведомства обладают классом защиты БР-4 и останавливают бронебойную пулю с термоупрочнённым сердечником из патронов к автоматическому оружию 7,62 × 39 мм и 5,45 × 39 мм», — говорится на сайте «Ростеха».

Как пояснил генеральный директор «Октавы» Павел Павленко, усовершенствованная версия отличается увеличенной более чем на 50% площадью защиты по сравнению с базовой бронесистемой.

«В базовом варианте модернизированной экипировки площадь защиты составляет 70 кв. дм. При этом амуниция остаётся удобной в ношении и не ограничивает подвижности бойца. Специалистами предприятия была проделана большая работа по доводке изделия, чтобы обеспечить наших военнослужащих качественной и надёжной индивидуальной защитой, учитывая многовариантность поражающих факторов современного поля боя», — заявил Павленко.

Основу защитных элементов составляют керамические бронеплиты и пакеты арамидного волокна, необходимые для защиты от поражения осколками. Как отметили в «Ростехе», обновлённый «Оберег» имеет хорошую эргономику — в нём реализован принцип равномерного распределения веса, что снижает нагрузку на позвоночник.

«Экипировка обладает высокой надёжностью эксплуатации: свойства бронежилета остаются неизменными даже в экстремальных условиях — в воде и при перепадах температуры от –40 до +40 °C. Качественная индивидуальная защита военнослужащего сегодня особенно востребована в зоне проведения специальной военной операции на Украине», — добавили в «Ростехе».

Качество и удобство

Напомним, «Оберег» является семейством средств индивидуальной бронезащиты (СИБЗ). Как заявил ранее в интервью RT Павел Павленко, базовая бронесистема была разработана в тесном взаимодействии с непосредственными участниками спецоперации. Снаряжение имеет повышенный класс защиты, оснащено керамическими плитами и противоосколочным обвесом, который защищает воротниковую зону, плечи и пах.

«Прежде всего амуниция предназначена для штурмовых действий. Поэтому большое внимание было уделено защите и эргономике. На наш взгляд, получилась приемлемая по цене, качественная и удобная амуниция, надёжно защищающая от осколочных снарядов и пуль», — сказал генеральный директор «Октавы».

По словам Павленко, все секции бронесистемы имеют противоосколочные и противорикошетные слои, помещённые во влагозащитные чехлы. «Оберег» выдерживает попадание бронебойных снайперских боеприпасов, при этом отличается достаточно скромной массой.

Модернизированная версия экипировки была создана в середине 2023 года. За счёт интеграции новых материалов специалисты «Октавы» уменьшили массу с 11,7 кг до менее 9,4 кг. Площадь противоосколочной защиты бронесистемы превышает 76 кв. дм.

Также тульское предприятие разработало модификации «Оберега» с классом защиты С2, Бр1, Бр2 и Бр3. Данные СИБЗ предназначены для сотрудников ЧОПов, инкассаторов и гражданских специалистов, работающих в зоне СВО.

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«Такие изделия не оснащаются отдельными бронепанелями. Они обладают сравнительно небольшим весом, но при этом устойчивы к попаданию пистолетных пуль и осколков», — отметил Павленко.

В конце марта текущего года семейство «Оберег» пополнилось модификацией для специалистов по гуманитарному разминированию. Масса нового изделия не превышает 5 кг. Снаряжение оснащается специальной конструкцией с увеличенной площадью противоосколочной защиты. По данным «Ростеха», «Оберег-С» выдерживает воздействие поражающих элементов противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4.

«Бронежилет имеет специальную защиту паха и внутренней стороны бёдер, позволяющую сапёру работать с одного колена, а также усиленный ворот с вертикальной и горизонтальной регулировкой, который даёт возможность носить шлем с забралом. При работе взрывотехника забрало находится за воротом, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица», — сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Также в конструкции адаптированного под нужды сапёров «Оберега» предусмотрен поддерживающий пояс. Данный элемент экипировки «оказывает усиливающее действие на позвоночник, надёжно фиксирует и поддерживает поясницу».

«Кроме того, бронежилет оснащён системой полуносилок, которая в случае необходимости обеспечит проведение экстренной медицинской эвакуации пострадавшего», — отметили в госкорпорации.

Бронесистема «Оберег»

© «Ростех»

Ещё одна новинка российской промышленности в сфере СИБЗ — комплект боевого снаряжения «Стрелок», созданный компанией «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников»). Как утверждает разработчик, данная амуниция является «комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки» для военнослужащих ВС РФ.

Комплект сертифицирован по классам защиты Бр1 и С2, Бр5. Он включает в себя бронежилет «Корсет Плюс» с дополнительными модулями, которые защищают шею, плечи, пах и бёдра. В грудной и спинной секциях системы установлены керамические бронепанели на основе оксида алюминия. Остальные элементы защиты выполнены из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ).

Площадь противоосколочной защиты «Стрелка» превышает 135 кв. дм. Комплект имеет повышенной уровень противоосколочной стойкости. Этот показатель измеряется в скорости полёта осколков и составляет не менее 630 м/с.

Комплект боевого снаряжения «Стрелок»

© концерн «Калашников»

К преимуществам «Стрелка» разработчик относит защиту сложных для оказания доврачебной помощи зон, самостоятельную регулировку положения СИБЗ под уже имеющееся обмундирование и возможность изменения конфигурации бронежилета в зависимости от служебно-боевой задачи.

Наряду с этим «Стрелок» комплектуется съёмным климатическим амортизационным подпором (КАП). Изделие обеспечивает дополнительное снижение заброневой контузионной травмы, которая возникает у бойцов в результате удара пули о бронепанель.

Керамика вместо стали

Как заявил в беседе с RT военный эксперт Иван Савин, с началом СВО индивидуальная боевая экипировка, снаряжение и обмундирование российских военнослужащих стали «более продвинутыми и эффективными». В частности, широкое распространение получили модульные СИБЗ.

«Красноречивая иллюстрация этой тенденции — это как раз «Стрелок» от «Триады-ТКО». В этом комплекте боевого снаряжения нет разгрузочной системы как отдельного элемента. Разработчик реализовал такое решение после анализа практики боевых действий, которая показала, что подсумки проще устанавливать сразу на броню», — пояснил Савин.

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По словам эксперта, пользователь «Стрелка» способен самостоятельно и очень быстро устанавливать дополнительные модули. Как полагает Савин, с учётом характеристик детища «Триады-ТКО» и анатомии человека комплект может прикрыть до 70% тела военнослужащего, а специальная система распределения веса снизит его утомляемость.

«Когда же боец отправляется на мобильные операции и большая площадь защиты не требуется, то «Стрелок» без труда разбирается до лёгкого «плитника» (имеется в виду бронежилет с двумя бронепанелями. — RT)», — рассказал эксперт.

Как сообщил Савин, крайне широко в современной отечественной экипировке используются панели из СВМПЭ. Этот материал во многом заменил ткани с мягкой арамидной баллистикой. Появление сверхвысокомолекулярного полиэтилена позволило более массово производить СИБЗ, отметил собеседник RT.

Также, по словам эксперта, в ходе СВО подавляющее большинство военнослужащих по возможности меняют стальные плиты на керамические.

«Стандартной историей для применения в составе бронежилетов стала установка керамических бронеплит. Чаще всего можно встретить плиты из оксида алюминия. Сейчас в России разрабатываются более лёгкие плиты из карбида бора, но они сильно дороже. Впрочем, на мой взгляд, керамика достигла потолка в обеспечении защиты военнослужащих и в перспективе следует ожидать появления плит из более совершенного материала», — говорит Савин.

Пулемётчик ВС РФ в средствах индивидуальной бронезащиты

© Минобороны РФ

Как заявил в беседе с RT начальник отдела развития екатеринбургского предприятия «МВС» («Модульное военное снаряжения») Александр Лиходеев, после начала СВО в России стали производить много различных систем бронезащиты, учитывающих опыт боевых действий.

«Современные разработчики, как государственные, так и частные, стараются максимально соответствовать запросам участников СВО. Например, большое распространение получили разгрузочные пояса с бронезащитой в составе ременно-плечевых систем. Они используются для переноски БК (боекомплекта. — RT), позволяя снизить нагрузку на позвоночник бойца. Пояса используют подавляющее число военнослужащих, в особенности они актуальны для пулемётчиков и штурмовиков. Ещё пояса с бронепакетоми — это эффективное средства защиты области таза от осколков. Они могут предотвратить тяжёлые ранения», — пояснил Лиходеев.

Как сообщил специалист, «МВС» выпускает грузовой анатомический пояс с возможностью установки противоосколочной защиты. Общая масса изделия — около 1,5 кг. На поясе можно разместить большую номенклатуру модулей, в том числе подсумки с боекомплектом под коробчатые магазины и пулемётные ленты. Один военнослужащий способен переносить на поясе 650—700 патронов.

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Также представитель «МВС» рассказал об увеличении спроса на облегчённые средства индивидуальной бронезащиты, предназначенные для лётчиков, операторов FPV-дронов и специалистов, которые выполняют задачи вне зоны вероятного стрелкового боя.

«Для таких задач мы выпускаем противоосколочные жилеты, которые также могут использоваться в качестве СИБЗ скрытого ношения. Пожалуй, наибольшим спросом облегчённые жилеты пользуются у расчётов FPV-дронов, поскольку основная угроза для них исходит от огня артиллерии и вражеских БПЛА. Иными словами, оператору дрона не всегда нужны тяжёлые керамические бронеплиты. Ему для данной задачи может быть достаточно полноценного комплекта с баллистическими пакетами из СВМПЭ, включая напашную панель и воротник», — отметил Лиходеев.

Как заявил специалист, в настоящее время усилия многих отечественных разработчиков направлены на совершенствование эргономики боевой экипировки и её адаптивности под различные условия ТВД. По этой причине современные бронесистемы имеют модульную архитектуру.