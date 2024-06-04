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Володин заявил, что участников швейцарской конференции становится всё меньше

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Решение украинского вопроса без участия России невозможно — участников швейцарской конференции становится всё меньше, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин заявил, что участников швейцарской конференции становится всё меньше
  • РИА Новости

«Решение украинского вопроса без участия России невозможно. Участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше... Даже такие союзники Вашингтона, как Австралия, понижают уровень своего участия», — отметил он.

Володин напомнил, что Саудовская Аравия отказалась участвовать в саммите из-за отсутствия российских представителей, а до этого в Китае аргументировали отказ ехать в Швейцарию тем, что повестка «расходится с требованиями Пекина» и общими ожиданиями мирового сообщества.

«Всё больше стран убеждаются, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах», — добавил он.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил, что отсутствие президента США Джо Байдена девальвирует саму идею саммита по Украине в Швейцарии.

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