Володин заявил, что участников швейцарской конференции становится всё меньше

Решение украинского вопроса без участия России невозможно — участников швейцарской конференции становится всё меньше, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Решение украинского вопроса без участия России невозможно. Участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше... Даже такие союзники Вашингтона, как Австралия, понижают уровень своего участия», — отметил он.

Володин напомнил, что Саудовская Аравия отказалась участвовать в саммите из-за отсутствия российских представителей, а до этого в Китае аргументировали отказ ехать в Швейцарию тем, что повестка «расходится с требованиями Пекина» и общими ожиданиями мирового сообщества.

«Всё больше стран убеждаются, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах», — добавил он.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил, что отсутствие президента США Джо Байдена девальвирует саму идею саммита по Украине в Швейцарии.