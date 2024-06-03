Слуцкий: отсутствие Байдена девальвирует саму идею саммита в Швейцарии
- РИА Новости
«Отсутствие Байдена девальвирует идею саммита, которая предполагала участие первых лиц стран», — заявил он РИА Новости.
Вместе с этим Слуцкий добавил, что США всё же не могут пропустить очередной «антироссийский шабаш узурпатора Зеленского».
«Это противоречило бы их общей линии на «сдерживание России», — сказал он.
По его словам, отказ авторитетных стран глобального большинства от участия в мероприятии или отправка представителей низкого ранга говорит о провале саммита.
Ранее стало известно, что вице-президент США Камала Харрис примет участие в швейцарской конференции по Украине.