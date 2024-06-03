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Слуцкий: отсутствие Байдена девальвирует саму идею саммита в Швейцарии

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отсутствие президента США Джо Байдена девальвирует саму идею саммита по Украине в Швейцарии.
Слуцкий: отсутствие Байдена девальвирует саму идею саммита в Швейцарии
  • РИА Новости

«Отсутствие Байдена девальвирует идею саммита, которая предполагала участие первых лиц стран», — заявил он РИА Новости.

Вместе с этим Слуцкий добавил, что США всё же не могут пропустить очередной «антироссийский шабаш узурпатора Зеленского».

«Это противоречило бы их общей линии на «сдерживание России», — сказал он.

По его словам, отказ авторитетных стран глобального большинства от участия в мероприятии или отправка представителей низкого ранга говорит о провале саммита.

Ранее стало известно, что вице-президент США Камала Харрис примет участие в швейцарской конференции по Украине.

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