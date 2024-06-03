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Вице-президент США Камала Харрис примет участие в швейцарской конференции

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Вице-президент США Камала Харрис примет участие в швейцарской конференции по Украине, заявили в Белом доме.
Вице-президент США Камала Харрис примет участие в швейцарской конференции
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

«Вице-президент Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн, Швейцария, для участия в саммите мира по Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита Харрис подтвердит поддержку народа Украины.

Вместе с ней на саммит отправится советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее в Пекине заявили, что повестка конференции по Украине в Швейцарии не соответствует требованиям Китая.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, искать варианты путей выхода из украинского конфликта без участия России нелогично. 

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