Вице-президент США Камала Харрис примет участие в швейцарской конференции
- AP
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«Вице-президент Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн, Швейцария, для участия в саммите мира по Украине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе визита Харрис подтвердит поддержку народа Украины.
Вместе с ней на саммит отправится советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Ранее в Пекине заявили, что повестка конференции по Украине в Швейцарии не соответствует требованиям Китая.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, искать варианты путей выхода из украинского конфликта без участия России нелогично.