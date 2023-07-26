Археолог Гусев рассказал об итогах экспедиции на средневековом памятнике «Нюрымпосллор 4»

Научный сотрудник сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики Александр Гусев подвёл итоги экспедиции на средневековом памятнике «Нюрымпосллор 4».

«В этом году у нас раскопки прошли вполне успешно. Меня очень радует, что много захоронений вскрыли хороших, с инвентарём. Особое внимание заслужило погребение, которому присвоен номер 11. Это своего рода перезахоронение, дозахоронение», — заявил Гусев в беседе с ИА «Север-Пресс».

По его словам, особое внимание привлекла нетипичность захоронения по длине и ширине.

Как предположил учёный, скорее всего, в X—XII веке останки умершего были случайно найдены и перезахоронены.

За месяц работ специалисты исследовали раскоп площадью 80 кв. м. Удалось найти девять погребений.

Среди обнаруженных артефактов — серебряные височные кольца, фрагменты керамических сосудов, бронзовых изделий и украшений.

Ранее сообщалось, что археологи нашли осколки керамики на раскопках городища эпохи бронзы в Крыму.