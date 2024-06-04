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ГП потребовала передать государству велотрек в Крылатском

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Генеральная прокуратура (ГП) России потребовала передать в государственную собственность велотрек, расположенный в московском районе Крылатское. Информация об этом содержится в базе Арбитражного суда города Москвы.
ГП потребовала передать государству велотрек в Крылатском
  • РИА Новости

Согласно опубликованным данным, суд принял иск от Генпрокуратуры к АО «Спортивный центр профсоюзов «Крылатское» 31 мая.

Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества «Производственного объединения «Конти».

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