ГП потребовала передать государству велотрек в Крылатском
Генеральная прокуратура (ГП) России потребовала передать в государственную собственность велотрек, расположенный в московском районе Крылатское. Информация об этом содержится в базе Арбитражного суда города Москвы.
- РИА Новости
Согласно опубликованным данным, суд принял иск от Генпрокуратуры к АО «Спортивный центр профсоюзов «Крылатское» 31 мая.
Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества «Производственного объединения «Конти».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен