Журналист Кононенко рассказал детали утренней атаки дронов на Новую Москву

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Журналист и публицист Максим Кононенко рассказал в беседе с RT детали утренней атаки БПЛА на Новую Москву.
Журналист Кононенко рассказал детали утренней атаки дронов на Новую Москву
  • Gettyimages.ru
  • © Pratchaya

По его словам,  первый взрыв произошёл в 06:22, следом — другой, «как будто посыпались стёкла».

«Взрыв был очень приличный, я таких звуков раньше даже не слышал», — сказал он.

Также журналист заявил, что «потом стали попадаться металлические обломки».

«Это именно они звенели, как стекло», — рассказал Кононенко.

По данным Минобороны России, киевский режим утром 4 июля предпринял попытку ударить пятью беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области.

Все БПЛА были уничтожены или же подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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