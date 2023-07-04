Журналист Кононенко рассказал детали утренней атаки дронов на Новую Москву
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По его словам, первый взрыв произошёл в 06:22, следом — другой, «как будто посыпались стёкла».
«Взрыв был очень приличный, я таких звуков раньше даже не слышал», — сказал он.
Также журналист заявил, что «потом стали попадаться металлические обломки».
«Это именно они звенели, как стекло», — рассказал Кононенко.
По данным Минобороны России, киевский режим утром 4 июля предпринял попытку ударить пятью беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области.
Все БПЛА были уничтожены или же подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.