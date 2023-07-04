Журналист Кононенко рассказал детали утренней атаки дронов на Новую Москву

Журналист и публицист Максим Кононенко рассказал в беседе с RT детали утренней атаки БПЛА на Новую Москву.

По его словам, первый взрыв произошёл в 06:22, следом — другой, «как будто посыпались стёкла».

«Взрыв был очень приличный, я таких звуков раньше даже не слышал», — сказал он.

Также журналист заявил, что «потом стали попадаться металлические обломки».

«Это именно они звенели, как стекло», — рассказал Кононенко.

По данным Минобороны России, киевский режим утром 4 июля предпринял попытку ударить пятью беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области.

Все БПЛА были уничтожены или же подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.