Володин назвал теракт в отношении президента нападением на Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что теракт в отношении президента — это нападение на Россию.

«Киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира», — отметил он.

По его словам, западные политики, «накачивающие режим Зеленского оружием, должны осознать, что стали не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что два беспилотных летательных аппарата, которые попытались нанести удар по резиденции президента, были выведены из строя.