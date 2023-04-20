УАЗ представил новый автомобиль «Геркулес» для нужд ЖКХ

Компания УАЗ на Международной специализированной выставке жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ России 2023» в Санкт-Петербурге презентовала новую уборочную машину «Геркулес 6530».

Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

Разработчики создали вакуумный уборочно-подметальный автомобиль на базе полноприводного «УАЗ Профи».

Уточняется, что модель предназначена для служб ЖКХ и благоустройства.

Ранее президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук в разговоре с URA.RU рассказал, что на автосервисах могут обманывать владельцев машин, предлагая бесполезные услуги.