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Лавров выразил соболезнования в связи со смертью депутата Артура Чилингарова

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы и исследователя Арктики и Антарктики Артура Чилингарова.

Его словам приводит МИД России.

По словам Лаврова, талантливый учёный, маститый полярник Чилингаров внёс неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике.

Глава МИД отметил, что Чилингаров с 1980-х годов активно участвовал в реализации внешнеполитических интересов России, а в 2012 году стал специальным представителем российского лидера по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин сообщил, что Чилингаров умер в возрасте 84 лет.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким.

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