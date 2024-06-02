Лавров выразил соболезнования в связи со смертью депутата Артура Чилингарова
Его словам приводит МИД России.
По словам Лаврова, талантливый учёный, маститый полярник Чилингаров внёс неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике.
Глава МИД отметил, что Чилингаров с 1980-х годов активно участвовал в реализации внешнеполитических интересов России, а в 2012 году стал специальным представителем российского лидера по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.
Ранее спикер Думы Вячеслав Володин сообщил, что Чилингаров умер в возрасте 84 лет.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким.