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Президент Борич: Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля по ситуации в Газе

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Чили присоединится к иску, который Южно-Африканская Республика подала против Израиля в Международный суд ООН по ситуации в секторе Газа.

Об этом заявил президент Чили Габриэль Борич.

«Уже насчитывается свыше 35 тыс. погибших, это гуманитарная катастрофа», — цитирует его газета La Tercera.

По словам Борича, Чили поддержит дело, которое представила ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. Он также поручил МИД подготовить доклад с аргументами.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал неприемлемым уровень разрушений в секторе Газа и призвал Израиль уважать решения Международного суда ООН.

Иордания проведёт 11 июня международную конференцию для оказания срочной гуманитарной помощи сектору Газа.

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