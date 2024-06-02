Президент Борич: Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля по ситуации в Газе
Об этом заявил президент Чили Габриэль Борич.
«Уже насчитывается свыше 35 тыс. погибших, это гуманитарная катастрофа», — цитирует его газета La Tercera.
По словам Борича, Чили поддержит дело, которое представила ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. Он также поручил МИД подготовить доклад с аргументами.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал неприемлемым уровень разрушений в секторе Газа и призвал Израиль уважать решения Международного суда ООН.
Иордания проведёт 11 июня международную конференцию для оказания срочной гуманитарной помощи сектору Газа.