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В Иордании 11 июня пройдёт международная конференция по сектору Газа

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Иордания проведёт 11 июня международную конференцию для оказания срочной гуманитарной помощи сектору Газа.
В Иордании 11 июня пройдёт международная конференция по сектору Газа
  • © AP Photo / Ismael Abu Dayyah

Об этом говорится в сообщении, размещённом на странице королевской канцелярии в социальной сети X.

«11 июня Иордания примет чрезвычайную международную конференцию по срочному гуманитарному реагированию [на ситуацию] в секторе Газа», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что мероприятие организовано совместно Иорданией, Египтом и ООН.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что «убийства и геноцид в городе Рафах» продолжаются при попустительстве США. По мнению президента Колумбии Густаво Петро, МУС должен выписать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

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