Путин поздравил с 8 Марта учительницу из Омской области, сын которой погиб на Украине

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю Международного женского дня учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, сын которой в прошлом году погиб в ходе спецоперации на Украине.

«Позвольте поздравить Вас с Международным женским днём, пожелать здоровья и всего самого доброго... Своего сына — Азамата Муратовича Хаиржанова — Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом», — написал Путин.

Глава государства отметил преданность Хаиржановой профессии учителя — как отметил президент, в родном селе Старинке её искренне любят и уважают за мудрость и отзывчивость.

Он также подчеркнул, что память о сыне Хаиржановой и всех героях навсегда сохранится в сердцах боевых товарищей.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта.

Он отдельно поздравил женщин-военнослужащих, «которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины».

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин также поздравили женщин с 8 Марта, пожелав им с борта МКС внимания и душевного тепла.