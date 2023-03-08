Путин поздравил с 8 Марта учительницу из Омской области, сын которой погиб на Украине
- РИА Новости
«Позвольте поздравить Вас с Международным женским днём, пожелать здоровья и всего самого доброго... Своего сына — Азамата Муратовича Хаиржанова — Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом», — написал Путин.
Глава государства отметил преданность Хаиржановой профессии учителя — как отметил президент, в родном селе Старинке её искренне любят и уважают за мудрость и отзывчивость.
Он также подчеркнул, что память о сыне Хаиржановой и всех героях навсегда сохранится в сердцах боевых товарищей.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта.
Он отдельно поздравил женщин-военнослужащих, «которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины».
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин также поздравили женщин с 8 Марта, пожелав им с борта МКС внимания и душевного тепла.