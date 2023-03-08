Узнать больше

Путин поздравил с 8 Марта учительницу из Омской области, сын которой погиб на Украине

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю Международного женского дня учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, сын которой в прошлом году погиб в ходе спецоперации на Украине.
Путин поздравил с 8 Марта учительницу из Омской области, сын которой погиб на Украине
  • РИА Новости

«Позвольте поздравить Вас с Международным женским днём, пожелать здоровья и всего самого доброго... Своего сына — Азамата Муратовича Хаиржанова — Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом», — написал Путин.

Глава государства отметил преданность Хаиржановой профессии учителя — как отметил президент, в родном селе Старинке её искренне любят и уважают за мудрость и отзывчивость.

Он также подчеркнул, что память о сыне Хаиржановой и всех героях навсегда сохранится в сердцах боевых товарищей.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта

Он отдельно поздравил женщин-военнослужащих, «которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины».

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин также поздравили женщин с 8 Марта, пожелав им с борта МКС внимания и душевного тепла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить