Узнать больше

Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта

Короткая ссылка
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили с борта МКС женщин с 8 Марта, пожелав им внимания и душевного тепла.
Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта
  • © NASA / Roscosmos

Петелин обратился к прекрасной половине человечества с благодарностью за любовь и заботу вне зависимости от времени года.

Командир станции Прокопьев, в свою очередь, отметил женскую поддержку в любых ситуациях.

«Мы хотим пожелать, чтобы родные и близкие дарили вам своё внимание и душевное тепло каждый день. Чтобы ваши мужья, дети и внуки постоянно признавались вам в любви. С праздником вас, с Международным женским днем!» — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта.

Путин назвал уважительное отношение к женщине безусловной ценностью, передающейся из поколения в поколение.

Президент отдельно поздравил женщин-военнослужащих, «которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить