Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта
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Петелин обратился к прекрасной половине человечества с благодарностью за любовь и заботу вне зависимости от времени года.
Командир станции Прокопьев, в свою очередь, отметил женскую поддержку в любых ситуациях.
«Мы хотим пожелать, чтобы родные и близкие дарили вам своё внимание и душевное тепло каждый день. Чтобы ваши мужья, дети и внуки постоянно признавались вам в любви. С праздником вас, с Международным женским днем!» — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта.
Путин назвал уважительное отношение к женщине безусловной ценностью, передающейся из поколения в поколение.
Президент отдельно поздравил женщин-военнослужащих, «которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины».