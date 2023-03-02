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В ОАК заявили, что после ЧП на заводе в Ульяновске госпитализированы четыре человека

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В Объединённой авиастроительной корпорации сообщили, что после ЧП на заводе «Авиастар» в Ульяновске госпитализированы четыре человека.
В ОАК заявили, что после ЧП на заводе в Ульяновске госпитализированы четыре человека
  • globallookpress.com
  • © Elena Mayorova

«Пострадавшим в ходе трагического инцидента на предприятии «Авиастар» оказывается медицинская помощь. Все четверо отправлены в больницу», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что семьям погибшего и пострадавших сотрудников будет оказана вся необходимая поддержка и помощь со стороны предприятия.

Ранее стало известно, что на заводе «Авиастар» в Ульяновске в результате инцидента в ходе испытаний отсека фюзеляжа самолёта погиб сотрудник предприятия.

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