На заводе «Авиастар» в Ульяновске в результате инцидента в ходе испытаний погиб сотрудник
На заводе «Авиастар» в Ульяновске в результате инцидента в ходе испытаний отсека фюзеляжа самолёта погиб сотрудник предприятия.
- РИА Новости
- © Сергей Мамонтов
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединённую авиастроительную корпорацию.
Как уточняется в Telegram-канале компании, на месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.
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