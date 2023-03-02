На заводе «Авиастар» в Ульяновске в результате инцидента в ходе испытаний погиб сотрудник

На заводе «Авиастар» в Ульяновске в результате инцидента в ходе испытаний отсека фюзеляжа самолёта погиб сотрудник предприятия.

РИА Новости

© Сергей Мамонтов