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Риелтор Кузьмин заявил, что квартиру выгоднее покупать в декабре

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Эксперт на рынке недвижимости, риелтор Александр Кузьмин заявил, что квартиру выгоднее покупать в декабре, а не в январе.
Риелтор Кузьмин заявил, что квартиру выгоднее покупать в декабре
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он напомнил, что участники рынка вторичного жилья ждут решения ЦБ по ключевой ставке, которое должно быть принято 16 декабря.

«В случае повышения ставки ипотека будет дороже. Соответственно, даже при снижении стоимости квартиры затраты будут больше. Сейчас покупатель может зафиксировать ставку и стоимость квартиры. В случае снижения ключевой ставки всегда можно рефинансировать ипотеку», — пояснил эксперт.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

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