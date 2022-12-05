Аналитики «Авито Работа» назвали профессию юриста востребованной
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Об этом сообщает ФАН.
Около 67% вакансий в юридической сфере составляют именно юристы. Средняя зарплата, предлагаемая квалифицированным специалистам, в течение 2022 года выросла на 17% и составила 35 тыс. рублей.
«Мы видим спрос на юристов, специализирующихся на востребованных отраслях права. Стоит отметить, что, помимо прочего, в юриспруденции востребованы и представители тех профессий, которые выполняют важные поддерживающие функции: секретари, делопроизводители, менеджеры по работе с клиентами», — заявил Артём Кумпель, управляющий директор «Авито Работа».
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