Бочкарёв: для отделки пересадки со станции «Сокольники» БКЛ используют мрамор Уфалей

На пересадке со станции «Сокольники» Большой кольцевой линии на одноимённую станцию Сокольнической линии Московского метрополитена завершили облицовку мрамором, который аналогичен использованному в 1930-е годы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Из вестибюля №1 станции «Сокольники» Большого кольца пассажиры смогут по переходу попасть на балкон «Сокольников» красной ветки — станции первого пускового участка Московского метрополитена. Важно было сохранить исторический облик действующей станции, поэтому зона соединения перехода и балкона отделана мрамором Уфалей», — отметил Бочкарёв.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что при отделке станции «Сокольники» БКЛ используется натуральный камень различных цветов.

«Для разделения пассажиропотоков в вестибюле создаются сразу две пересадки между БКЛ и красной линией, на обеих продолжаются отделочные работы», — уточнил он.

По его словам, ранее была полностью выполнена архитектурная отделка платформенного участка и второго вестибюля станции.