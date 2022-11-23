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Бочкарёв: для отделки пересадки со станции «Сокольники» БКЛ используют мрамор Уфалей

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На пересадке со станции «Сокольники» Большой кольцевой линии на одноимённую станцию Сокольнической линии Московского метрополитена завершили облицовку мрамором, который аналогичен использованному в 1930-е годы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: для отделки пересадки со станции «Сокольники» БКЛ используют мрамор Уфалей
  • РИА Новости

«Из вестибюля №1 станции «Сокольники» Большого кольца пассажиры смогут по переходу попасть на балкон «Сокольников» красной ветки — станции первого пускового участка Московского метрополитена. Важно было сохранить исторический облик действующей станции, поэтому зона соединения перехода и балкона отделана мрамором Уфалей», — отметил Бочкарёв.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что при отделке станции «Сокольники» БКЛ используется натуральный камень различных цветов.

«Для разделения пассажиропотоков в вестибюле создаются сразу две пересадки между БКЛ и красной линией, на обеих продолжаются отделочные работы», — уточнил он.

По его словам, ранее была полностью выполнена архитектурная отделка платформенного участка и второго вестибюля станции.

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