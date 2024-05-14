Верховный суд не стал смягчать срок получившему 25 лет за госизмену Кара-Мурзе

Верховный суд признал законным 25-летний приговор политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, осуждённому за госизмену, распространение фейков об армии и сотрудничество с нежелательной организацией.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

В июле прошлого года Первый апелляционный суд также оставил в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе.

Как сообщал источник RT, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за это он получал около $30 тыс. ежемесячно.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.