Суд оставил в силе решение приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Первый апелляционный суд оставил в силе приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, который был осуждён на 25 лет колонии строгого режима за госизмену и ряд других преступлений.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что суд оставил в силе решение первой инстанции и не удовлетворил жалобу защиты осуждённого.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии.

Как сообщал источник RT, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за это он получал около $30 тыс. ежемесячно.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.