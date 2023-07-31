Узнать больше

Суд оставил в силе решение приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Короткая ссылка
Первый апелляционный суд оставил в силе приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, который был осуждён на 25 лет колонии строгого режима за госизмену и ряд других преступлений.
Суд оставил в силе решение приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что суд оставил в силе решение первой инстанции и не удовлетворил жалобу защиты осуждённого.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии.

Как сообщал источник RT, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за это он получал около $30 тыс. ежемесячно.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить