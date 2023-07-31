Суд оставил в силе решение приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.
Отмечается, что суд оставил в силе решение первой инстанции и не удовлетворил жалобу защиты осуждённого.
17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии.
Как сообщал источник RT, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за это он получал около $30 тыс. ежемесячно.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.