Боевики ВСУ сдались в плен после взрыва, устроенного их сослуживцем
- РИА Новости
Об этом один из боевиков рассказал в видео, опубликованном российским Министерством обороны.
«10 мая мы вели бой с русским отрядом. Они закидали нас гранатами. Мы укрывались в блиндаже», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что в итоге один из членов формирования подорвался на гранате, и после этого остальные решили сложить оружие.
Боевик отметил, что они подняли руки, вышли на поверхность и попросили не убивать их. При этом российские бойцы приняли их сдачу и оказали медицинскую помощь раненым.
«Я не хочу больше воевать. Это сильно тяжело психологически», — признался боевик.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Север» взяли в плен боевиков «Кракена»** и «Братства».
* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России.
** «Кракен» — запрещённая в России организация.