Боевики ВСУ сдались в плен после взрыва, устроенного их сослуживцем

В Минобороны России заявили, что боевики неонацистского формирования «Братство»* сложили оружие в ходе боя с бойцами ВС России после того, как их сослуживец подорвался на гранате.

Об этом один из боевиков рассказал в видео, опубликованном российским Министерством обороны.

«10 мая мы вели бой с русским отрядом. Они закидали нас гранатами. Мы укрывались в блиндаже», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в итоге один из членов формирования подорвался на гранате, и после этого остальные решили сложить оружие.

Боевик отметил, что они подняли руки, вышли на поверхность и попросили не убивать их. При этом российские бойцы приняли их сдачу и оказали медицинскую помощь раненым.

«Я не хочу больше воевать. Это сильно тяжело психологически», — признался боевик.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Север» взяли в плен боевиков «Кракена»** и «Братства».

* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России.

** «Кракен» — запрещённая в России организация.