Проведение расследования взрывов на российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» может получить поддержку со стороны политических сил и юристов в Германии.

Об этом в интервью Белорусскому телеграфному агентству заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Он обратил внимание на то, что подрыв газопроводов привёл к повышению цен на энергоносители, из-за чего Германия понесла убытки.

«И там есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию», — сказал Деркач.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные о взрывах на «Северных потоках» заслуживают внимания стран ЕС.