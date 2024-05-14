Экс-депутат Рады Деркач: ФРГ заинтересована в расследовании подрыва СП
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Об этом в интервью Белорусскому телеграфному агентству заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач.
Он обратил внимание на то, что подрыв газопроводов привёл к повышению цен на энергоносители, из-за чего Германия понесла убытки.
«И там есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию», — сказал Деркач.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные о взрывах на «Северных потоках» заслуживают внимания стран ЕС.