RT в Telegram
Подпишись

Песков: данные о взрывах на «Северных потоках» заслуживают внимания стран Европы

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о причастности украинцев к взрывам на газопроводах «Северный поток» заслуживает внимания Дании, Швеции и других стран.
Песков: данные о взрывах на «Северных потоках» заслуживают внимания стран Европы
  • AP
  • © Valery Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool

Песков прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Андрея Деркача о том, что участники подрыва «Северных потоков» проходили подготовку на Украине и в Румынии. 

«Если эта информация может заслуживать внимания, то, наверное, это то, на что должны обратить своё пристальное внимание датчане, шведы и другие», — сказал представитель Кремля. 

Ранее в МИД Швеции заявили, что не видят необходимости проводить международное расследование взрывов на газопроводах. 

Между тем немецкий депутат от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре рассказал, что власти ФРГ препятствуют ходу расследования инцидентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить