Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о причастности украинцев к взрывам на газопроводах «Северный поток» заслуживает внимания Дании, Швеции и других стран.

Песков прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Андрея Деркача о том, что участники подрыва «Северных потоков» проходили подготовку на Украине и в Румынии.

«Если эта информация может заслуживать внимания, то, наверное, это то, на что должны обратить своё пристальное внимание датчане, шведы и другие», — сказал представитель Кремля.

Ранее в МИД Швеции заявили, что не видят необходимости проводить международное расследование взрывов на газопроводах.

Между тем немецкий депутат от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре рассказал, что власти ФРГ препятствуют ходу расследования инцидентов.