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Депутат Котре: власти ФРГ препятствуют расследованию подрывов «Северных потоков»

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Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что власти Германии препятствуют ходу расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Об этом информирует ТАСС.

По словам Котре, «нет сомнений» в том, что главными подозреваемыми являются США.

«Однако правительство ФРГ замалчивает информацию и препятствует расследованию диверсии и террористического акта против немецкой и российской инфраструктуры», — подчеркнул депутат.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что Германия уже занимается расследованием взрывов на «Северных потоках».

Также постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что подрыв «Северного потока» был прямой угрозой миру и безопасности.

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