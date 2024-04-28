Депутат Котре: власти ФРГ препятствуют расследованию подрывов «Северных потоков»
Об этом информирует ТАСС.
По словам Котре, «нет сомнений» в том, что главными подозреваемыми являются США.
«Однако правительство ФРГ замалчивает информацию и препятствует расследованию диверсии и террористического акта против немецкой и российской инфраструктуры», — подчеркнул депутат.
Ранее в МИД ФРГ заявили, что Германия уже занимается расследованием взрывов на «Северных потоках».
Также постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что подрыв «Северного потока» был прямой угрозой миру и безопасности.