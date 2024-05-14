ЕС выделит Украине до €1,89 млрд после утверждения плана по реформам
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Об этом говорится в заявлении Совета.
«Сегодняшнее решение позволит комиссии выделить до €1,89 млрд предварительного финансирования до тех пор, пока не начнутся регулярные выплаты, связанные с реализацией реформ и инвестиционных показателей в рамках плана по Украине», — отмечается в документе.
Как уточняется, утверждение плана по реформам — это важный шаг для предоставления регулярной финансовой поддержки Украине для её восстановления, реконструкции и модернизации в течение следующих четырёх лет.