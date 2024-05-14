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WSJ: ВС России поразили секретный склад ВСУ по наводке украинского беженца

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Военнослужащие ВС России ликвидировали украинские склады ВСУ с западным вооружением по наводке беженца с Украины.
WSJ: ВС России поразили секретный склад ВСУ по наводке украинского беженца
  • РИА Новости

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идёт о юноше по имени Максим Леха. Утверждается, что он устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей, по которым шла перевозка западного оружия на Украину.

В дальнейшем, как пишет «Российская газета» со ссылкой на американское издание, разведка ВС России смогла сопоставить записи с камер со спутниковыми снимками, что позволило отследить отправку боеприпасов из Польши на украинские склады и в итоге уничтожить их.

Ранее ФСБ возбудила дело о госизмене против украинца, выдававшего себя за беженца.

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