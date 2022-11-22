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Специалист Летенков предупредил об активизации мошенников на рынке жилья в Москве

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Эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков заявил, что в столичном регионе отмечено усиление активности злоумышленников на рынке жилья.
Специалист Летенков предупредил об активизации мошенников на рынке жилья в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © guvendemir

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» он посоветовал обращать внимание на цену объекта — если она существенно ниже рыночных предложений в данном районе, то это повод насторожиться.

В случае со сделкой по доверенности желательно проводить её у нотариуса, который и выписал данный документ, считает Летенков.

Он также посоветовал не реагировать на рассказы о наличии другого покупателя, который якобы предлагает больше, и на предложения ускорить процесс.

«В новом году ЕГРН и все остальные документы может заказать только собственник квартиры», — напомнил эксперт.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

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