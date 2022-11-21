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В Удмуртии построили более миллиона квадратных метров жилья в 2022 году

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В Удмуртии построили более миллиона квадратных метров жилья в январе — сентябре 2022 года.
В Удмуртии построили более миллиона квадратных метров жилья в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Удмуртстат.

Уточняется, что в республике ввели в эксплуатацию 13 396 квартир общей площадью 1079,7 тыс. кв. м (против 841,4 тыс. кв. м в 2021 году).

Также в ведомстве рассказали, что с начала 2022 года в регионе построили поликлинику на 220 посещений в смену, школу и восемь детсадов.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

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