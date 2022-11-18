Жителю Калининграда назначили исправительные работы за избиение актёра Прилучного

Владельца клуба «Завод» в Калининграде Владимира Семёнова признали виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности актёру Павлу Прилучному и назначили исправительные работы. Об этом сообщил Калининградский областной суд.

«Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), на основании которой ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на год и пять месяцев», — говорится в заявлении в Telegram.

В декабре 2020 года в Калининграде возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в клубе «Завод».

Как пишет «Янтарный край», именно в этом клубе отдыхал актёр Павел Прилучный после съёмок в конце ноября этого года, после чего был вынужден улететь в Москву.