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Жителю Калининграда назначили исправительные работы за избиение актёра Прилучного

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Владельца клуба «Завод» в Калининграде Владимира Семёнова признали виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности актёру Павлу Прилучному и назначили исправительные работы. Об этом сообщил Калининградский областной суд.
Жителю Калининграда назначили исправительные работы за избиение актёра Прилучного
  • РИА Новости

«Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), на основании которой ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на год и пять месяцев», — говорится в заявлении в Telegram.

В декабре 2020 года в Калининграде возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в клубе «Завод».

Как пишет «Янтарный край», именно в этом клубе отдыхал актёр Павел Прилучный после съёмок в конце ноября этого года, после чего был вынужден улететь в Москву.

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