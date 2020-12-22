В Калининграде возбудили дело после инцидента с актёром Прилучным

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В Калининграде возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
В Калининграде возбудили дело после инцидента с актёром Прилучным
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«По факту инцидента в клубе «Завод» в конце ноября текущего года, в результате которого 33-летнему гражданину был причинён вред здоровью средней тяжести, возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК России. Иная информация не разглашается в интересах следствия», — сказала Поставничая.

Как пишет «Янтарный край», именно в этом клубе отдыхал актёр Павел Прилучный после съёмок в конце ноября этого года, после чего был вынужден улететь в Москву.

В конце ноября агент артиста Екатерина Сычёва сообщила, что состояние актёра Павла Прилучного, который был госпитализирован в Москве, оценивается как стабильное.

По данным источника телеканала «360», артист был госпитализирован после избиения, у него перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. 

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