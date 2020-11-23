Агент рассказала о состоянии госпитализированного Прилучного
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«Сейчас его состояние оценивается как стабильное», — цитирует РИА Новости Сычёву.
Она отметила, что Прилучный восстанавливается под наблюдением специалистов.
Агент добавила, что готовится заявление в правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что Павел Прилучный доставлен в московскую городскую клиническую больницу №1 имени Н.И. Пирогова.
По данным источника телеканала «360», артист госпитализирован после избиения, у него перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.