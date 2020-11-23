Агент рассказала о состоянии госпитализированного Прилучного

Состояние актёра Павла Прилучного, который был госпитализирован в Москве, оценивается как стабильное, заявила агент артиста Екатерина Сычёва.

«Сейчас его состояние оценивается как стабильное», — цитирует РИА Новости Сычёву.

Она отметила, что Прилучный восстанавливается под наблюдением специалистов.

Агент добавила, что готовится заявление в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что Павел Прилучный доставлен в московскую городскую клиническую больницу №1 имени Н.И. Пирогова.

По данным источника телеканала «360», артист госпитализирован после избиения, у него перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.