Агент рассказала о состоянии госпитализированного Прилучного

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Состояние актёра Павла Прилучного, который был госпитализирован в Москве, оценивается как стабильное, заявила агент артиста Екатерина Сычёва.
Агент рассказала о состоянии госпитализированного Прилучного
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

«Сейчас его состояние оценивается как стабильное», — цитирует РИА Новости Сычёву.

Она отметила, что Прилучный восстанавливается под наблюдением специалистов.

Агент добавила, что готовится заявление в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что Павел Прилучный доставлен в московскую городскую клиническую больницу №1 имени Н.И. Пирогова.

По данным источника телеканала «360», артист госпитализирован после избиения, у него перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. 

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