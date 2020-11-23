Актёр Прилучный госпитализирован в Москве
Актёр Павел Прилучный доставлен в московскую городскую клиническую больницу №1 имени Н.И. Пирогова, передаёт РИА Новости со ссылкой на медучреждение.
- © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Там отметили, что он лежит в многопрофильном отделении.
По данным источника телеканала «360», артист госпитализирован после избиения, у него перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.
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