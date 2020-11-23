Актёр Прилучный госпитализирован в Москве

Актёр Павел Прилучный доставлен в московскую городскую клиническую больницу №1 имени Н.И. Пирогова, передаёт РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Там отметили, что он лежит в многопрофильном отделении.

По данным источника телеканала «360», артист госпитализирован после избиения, у него перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.