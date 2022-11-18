МВД опубликовало видео с задержанным подозреваемым в убийстве девушки в Москве. Мужчина был задержан полицейскими в Тамбовской области.

«Машина, в которой подозреваемый находился, была остановлена по ориентировке сотрудниками ДПС ГИБДД. В ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мотивы преступления устанавливаются.

На видео подозреваемый заявляет, что якобы не знает, за что его задержали.

Также в видео показаны кадры из автомобиля, предположительно, с вещами задержанного.

Ранее официальный представитель МВД России сообщила, что в Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки на Севастопольском проспекте в Москве.

18 ноября на Севастопольском проспекте в Москве было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти.