МВД опубликовало видео с задержанным подозреваемым в убийстве девушки в Москве
«Машина, в которой подозреваемый находился, была остановлена по ориентировке сотрудниками ДПС ГИБДД. В ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мотивы преступления устанавливаются.
На видео подозреваемый заявляет, что якобы не знает, за что его задержали.
Также в видео показаны кадры из автомобиля, предположительно, с вещами задержанного.
Ранее официальный представитель МВД России сообщила, что в Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки на Севастопольском проспекте в Москве.
18 ноября на Севастопольском проспекте в Москве было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти.