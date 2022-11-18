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Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки на Севастопольском проспекте в Москве.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МВД России.

«В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы», — приводит РИА Новости слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

Как сообщает kp.ru, девушка ранее писала заявление в полицию с жалобами на угрозы со стороны своего молодого человека.

18 ноября на Севастопольском проспекте в Москве было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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