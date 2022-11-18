Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщили в МВД России.
«В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы», — приводит РИА Новости слова официального представителя ведомства Ирины Волк.
Как сообщает kp.ru, девушка ранее писала заявление в полицию с жалобами на угрозы со стороны своего молодого человека.
18 ноября на Севастопольском проспекте в Москве было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.