Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки на Севастопольском проспекте в Москве.

Об этом сообщили в МВД России.

«В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы», — приводит РИА Новости слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

Как сообщает kp.ru, девушка ранее писала заявление в полицию с жалобами на угрозы со стороны своего молодого человека.

18 ноября на Севастопольском проспекте в Москве было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.