Полицейские установили подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщили в МВД России.
«Личность подозреваемого установлена, приняты меры к его розыску и задержанию», — приводит РИА Новости слова официального представителя ведомства Ирины Волк.
Как сообщает kp.ru, девушка ранее писала заявление в полицию с жалобами на угрозы со стороны своего молодого человека.
18 ноября на Севастопольском проспекте в Москве было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.