Бочкарёв: с начала года в Москве введено около 5 млн квадратных метров жилья

С начала года в столице построено и введено в эксплуатацию около 5 млн кв. метров жилья, что составляет почти 6% общероссийского ввода.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Ситуация в строительной отрасли Москвы остаётся стабильной, несмотря на международные санкции и макроэкономические трудности. Более того, уже сегодня в столице введено больше недвижимости, чем планировалось изначально: с начала года сданы в эксплуатацию объекты различного назначения суммарной площадью почти 9,5 миллиона квадратных метров», — сказал он.

По его словам, почти 5 млн кв. м от общего ввода в столице приходится на жильё, что значительно превышает годовой план, установленный федеральным проектом «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда».

Он добавил, что сегодня в Москве активно строится жильё в рамках программы реновации, однако большая часть жилищного ввода — это девелоперские проекты.