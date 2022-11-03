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Бочкарёв: с начала года в Москве введено около 5 млн квадратных метров жилья

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С начала года в столице построено и введено в эксплуатацию около 5 млн кв. метров жилья, что составляет почти 6% общероссийского ввода.
Бочкарёв: с начала года в Москве введено около 5 млн квадратных метров жилья
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Ситуация в строительной отрасли Москвы остаётся стабильной, несмотря на международные санкции и макроэкономические трудности. Более того, уже сегодня в столице введено больше недвижимости, чем планировалось изначально: с начала года сданы в эксплуатацию объекты различного назначения суммарной площадью почти 9,5 миллиона квадратных метров», — сказал он.

По его словам, почти 5 млн кв. м от общего ввода в столице приходится на жильё, что значительно превышает годовой план, установленный федеральным проектом «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда».

Он добавил, что сегодня в Москве активно строится жильё в рамках программы реновации, однако большая часть жилищного ввода — это девелоперские проекты.

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