Бочкарёв: с начала года в Москве введено около 5 млн квадратных метров жилья
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Ситуация в строительной отрасли Москвы остаётся стабильной, несмотря на международные санкции и макроэкономические трудности. Более того, уже сегодня в столице введено больше недвижимости, чем планировалось изначально: с начала года сданы в эксплуатацию объекты различного назначения суммарной площадью почти 9,5 миллиона квадратных метров», — сказал он.
По его словам, почти 5 млн кв. м от общего ввода в столице приходится на жильё, что значительно превышает годовой план, установленный федеральным проектом «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда».
Он добавил, что сегодня в Москве активно строится жильё в рамках программы реновации, однако большая часть жилищного ввода — это девелоперские проекты.