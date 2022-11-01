Ректор СамГМУ Колсанов отметил эффективность новых технологий при обучении студентов-медиков

Ректор Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Александр Колсанов рассказал, как современное передовое оборудование и новые технологии помогают студентам в освоении профессии врача.

«В последние три года мы серьёзно оснастили кафедры симуляторами-тренажёрами, цифровыми решениями, создали учебно-исследовательские лаборатории по разным направлениям. Например, в морфологии для лаборатории закупили 3D-принтеры, на которых студенты могут напечатать череп, кость... Сами смоделировали, сами распечатали», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Он также отметил, что интеграция новых технологий в классическое образование более эффективна с точки зрения глубины освоения материала.

У студентов, которые практиковались в виртуальной реальности, остаточные навыки были выше на 25%, подчеркнул Колсанов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в ноябре в столице состоится молодёжный чемпионат по технологическому предпринимательству. В проекте «Технолидеры Москвы» могут принять участие команды школьников и студентов.