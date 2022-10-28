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Специалист Кулаков дал советы по безопасной покупке квартиры в новостройке

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Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков дал советы по безопасной покупке квартиры в новостройке.
Специалист Кулаков дал советы по безопасной покупке квартиры в новостройке
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В первую очередь у строительной компании должны быть разрешение на строительство, проектная декларация на объект, документы на земельный участок. Эти документы размещаются в открытом доступе, как минимум на сайте застройщика», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, важным показателем является деловая репутация застройщика.

Как отметил Кулаков, перед заключением сделки необходимо внимательно изучить договор.

«При передаче квартиры следует сделать замер её реальной площади. Для этого стоит пригласить профессионального оценщика. По закону реальный размер построенного жилья не может отличаться от проектного больше чем на 5%», — сообщил эксперт.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз по ценам на 2023 год.

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