Психолог Чечельницкая назвала плюсы и минусы домашнего обучения

Эксперт по работе с детьми, креативный психолог, коуч, арт- и гештальт-терапевт Валерия Чечельницкая назвала плюсы и минусы домашнего обучения.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что среди положительных сторон — выстраивание графика, занятия в удобном месте, выбор необходимых предметов для изучения.

«Вопреки расхожему мнению, обычная школа не всегда место для социализации и получения качественных знаний. Для социализации во время обучения на дому можно отводить детей в различные кружки», — отметила Чечельницкая.

По её словам, одним из минусов такого обучения является психологическая неготовность родителей. Также могут потребоваться дополнительные траты на репетиторов.

«Кроме того, домашнее обучение может быть сложным для детей, не склонным к самодисциплине. Особенно если у родителей нет опыта или времени для того, чтобы грамотно преподавать дисциплины и заинтересовывать ребёнка обучаться», — считает эксперт.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что библиотека Московской электронной школы (МЭШ) пополнилась интерактивными тетрадями по 16 предметам.