В РСТ отметили работу Ростуризма во время пандемии

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным указа об упразднении Ростуризма.

«В правительстве происходит естественный процесс укрупнения и оптимизации, как мне кажется», — заявил Уманский в беседе с НСН.

По его словам, Ростуризм хорошо проявил себя во время пандемии.

«В тяжёлый для отрасли момент агентство продемонстрировало свои лучшие качества. В пандемию буквально спасли отрасль. Было инициировано много полезных решений — программы кешбэка, субсидирования, организованы чартерные перевозки и многое другое», — напомнил эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным указа об упразднении Ростуризма.