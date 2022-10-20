В РСТ отметили работу Ростуризма во время пандемии
- Gettyimages.ru
- © Pyrosky
«В правительстве происходит естественный процесс укрупнения и оптимизации, как мне кажется», — заявил Уманский в беседе с НСН.
По его словам, Ростуризм хорошо проявил себя во время пандемии.
«В тяжёлый для отрасли момент агентство продемонстрировало свои лучшие качества. В пандемию буквально спасли отрасль. Было инициировано много полезных решений — программы кешбэка, субсидирования, организованы чартерные перевозки и многое другое», — напомнил эксперт.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным указа об упразднении Ростуризма.