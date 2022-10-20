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В РСТ отметили работу Ростуризма во время пандемии

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Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным указа об упразднении Ростуризма.
В РСТ отметили работу Ростуризма во время пандемии
  • Gettyimages.ru
  • © Pyrosky

«В правительстве происходит естественный процесс укрупнения и оптимизации, как мне кажется», — заявил Уманский в беседе с НСН.

По его словам, Ростуризм хорошо проявил себя во время пандемии.

«В тяжёлый для отрасли момент агентство продемонстрировало свои лучшие качества. В пандемию буквально спасли отрасль. Было инициировано много полезных решений — программы кешбэка, субсидирования, организованы чартерные перевозки и многое другое», — напомнил эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным указа об упразднении Ростуризма.

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