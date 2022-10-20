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Вице-президент РСТ Барзыкин прокомментировал решение об упразднении Ростуризма

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным указа об упразднении Ростуризма.
Вице-президент РСТ Барзыкин прокомментировал решение об упразднении Ростуризма
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«На самом деле цели и задачи реорганизации и фактической ликвидации Ростуризма чётко определены в преамбуле указа: повышение эффективности, организационная работа, оптимизация федеральных органов исполнительной власти. Все функции сохраняются и будут перераспределены в структуре Минэкономразвития», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Ростуризм «добился немалого». Барзыкин напомнил о реализации программ поддержки потребителей, в том числе программы туристического кешбэка, национальных проектов.

«Нужно сказать, что потенциал в Минэкономразвития для обеспечения реализации этих программ несоизмеримо выше», — подчеркнул специалист.

При этом собеседник RT добавил, что говорить о том, что такое решение — результат неудовлетворительной работы ведомства, нельзя.

«Все этапы, кризисы Ростуризм проходил, и инициировались нормативные акты, которые реально помогали бизнесу», — заключил вице-президент Российского союза туриндустрии.

Ранее Путин подписал указ об упразднении Ростуризма.

Уточняется, что функции Ростуризма переданы Минэкономразвития.

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