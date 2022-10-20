Вице-президент РСТ Барзыкин прокомментировал решение об упразднении Ростуризма
- РИА Новости
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«На самом деле цели и задачи реорганизации и фактической ликвидации Ростуризма чётко определены в преамбуле указа: повышение эффективности, организационная работа, оптимизация федеральных органов исполнительной власти. Все функции сохраняются и будут перераспределены в структуре Минэкономразвития», — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что Ростуризм «добился немалого». Барзыкин напомнил о реализации программ поддержки потребителей, в том числе программы туристического кешбэка, национальных проектов.
«Нужно сказать, что потенциал в Минэкономразвития для обеспечения реализации этих программ несоизмеримо выше», — подчеркнул специалист.
При этом собеседник RT добавил, что говорить о том, что такое решение — результат неудовлетворительной работы ведомства, нельзя.
«Все этапы, кризисы Ростуризм проходил, и инициировались нормативные акты, которые реально помогали бизнесу», — заключил вице-президент Российского союза туриндустрии.
Ранее Путин подписал указ об упразднении Ростуризма.
Уточняется, что функции Ростуризма переданы Минэкономразвития.