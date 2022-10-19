В Москве до конца 2023 года отремонтируют более 200 поликлиник

Заместитель мэра столицы Пётр Бирюков сообщил, что в Москве более чем в 200 поликлиниках проведут капитальный ремонт до конца 2023 года.

Об этом пишет kp.ru.

«На сегодня новому московскому стандарту уже отвечают 66 поликлиник. В 135 зданиях идут активные работы. В них участвуют более 10 тыс. специалистов и 635 единиц техники», — добавил вице-мэр.

По его словам, цель программы — создание для горожан комфортных медцентров рядом с домом.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.