В Москве до конца 2023 года отремонтируют более 200 поликлиник
Об этом пишет kp.ru.
«На сегодня новому московскому стандарту уже отвечают 66 поликлиник. В 135 зданиях идут активные работы. В них участвуют более 10 тыс. специалистов и 635 единиц техники», — добавил вице-мэр.
По его словам, цель программы — создание для горожан комфортных медцентров рядом с домом.
Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.