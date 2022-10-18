Умерла последний ветеран Второй ударной армии Надежда Мордовцева

Скончалась последний ветеран Второй ударной армии Надежда Мордовцева. Ей было 103 года.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Новгородский зал воинской славы.

В 1941 году Мордовцева в составе группы связистов была направлена на Волховский фронт. Впоследствии она попала в плен, была в трёх концлагерях. После войны работала учителем начальных классов.

Мордовцева награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.