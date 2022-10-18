Умерла последний ветеран Второй ударной армии Надежда Мордовцева
- © barnaul.org
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Новгородский зал воинской славы.
В 1941 году Мордовцева в составе группы связистов была направлена на Волховский фронт. Впоследствии она попала в плен, была в трёх концлагерях. После войны работала учителем начальных классов.
Мордовцева награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.