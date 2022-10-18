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Умерла последний ветеран Второй ударной армии Надежда Мордовцева

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Скончалась последний ветеран Второй ударной армии Надежда Мордовцева. Ей было 103 года.
Умерла последний ветеран Второй ударной армии Надежда Мордовцева
  • © barnaul.org

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Новгородский зал воинской славы.

В 1941 году Мордовцева в составе группы связистов была направлена на Волховский фронт. Впоследствии она попала в плен, была в трёх концлагерях. После войны работала учителем начальных классов.

Мордовцева награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.

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