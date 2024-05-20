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Токаев назвал Россию ключевым стратегическим партнёром Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принимая главу МИД России Сергея Лаврова, заявил, что Россия — ключевой стратегический партнёр Казахстана.
Токаев назвал Россию ключевым стратегическим партнёром Казахстана
  • AP
  • © Pavel Bednyakov, Sputnik

Об этом сообщает ТАСС.

«Поэтому в наших взаимоотношениях с российским государством мы исходим именно из этого. Данный тезис был подтверждён в ходе визита президента Российской Федерации Владимира Путина в ноябре прошлого года», — сказал Токаев.

По его словам, подписаны очень важные соглашения, которые находятся в процессе реализации.

«Буквально на днях я говорил по телефону с президентом Российской Федерации. Мы обменялись мнениями в том числе по развитию сотрудничества между нашими странами. Ещё раз зафиксировали необходимость того, чтобы все достигнутые ранее договорённости были должным образом реализованы», — отметил Токаев.

Он также поздравил Лаврова с переназначением на пост министра иностранных дел России.

Ранее Лавров заявил, что Россия рассчитывает на участие Казахстана в мероприятии для партнёров БРИКС.

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