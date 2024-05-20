Против командующих группировки ВСУ «Харьков» возбуждены уголовные дела

В отношении бывшего и нынешнего командования группировки украинских войск «Харьков» возбуждены уголовные дела, заявил замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

Речь идёт об экс-руководителе группировки «Харьков» оперативно-стратегической группировки «Хортица» бригадном генерале Юрие Галушкине, а также о Михаиле Драпатом, который заменил его на этом посту.

В их отношении УВД военно-гражданской администрации возбуждены уголовные дела за мародёрство, угрозу убийством, применение запрещённых средств и методов ведения войны, сообщил Лисняк, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что на Украине заменили главу группировки ВСУ «Харьков» — вместо Юрия Галушкина ей назначен руководить замначальника Генштаба по подготовке военных Михаил Драпатый.