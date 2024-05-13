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«СТРАНА.ua»: на Украине сменили главу группировки ВСУ «Харьков»

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На Украине заменили главу группировки ВСУ «Харьков» — вместо Юрия Галушкина ей будет руководить замначальника Генштаба по подготовке военных Михаил Драпатый. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на группировку войск «Хортица».
«СТРАНА.ua»: на Украине сменили главу группировки ВСУ «Харьков»
  • AP

Кадровая перестановка произошла на фоне продвижения ВС России в регионе, пишет «СТРАНА.ua».

«Вместо Юрия Галушкина 11 мая на эту должность был назначен Михаил Драпатый — заместитель начальника Генштаба по подготовке военных. Драпатый останется заместителем начальника Генштаба», — говорится в сообщении.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов ранее признал, что линия фронта в регионе расширяется, а войска России продвигаются на нескольких направлениях.

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