«СТРАНА.ua»: на Украине сменили главу группировки ВСУ «Харьков»
- AP
Кадровая перестановка произошла на фоне продвижения ВС России в регионе, пишет «СТРАНА.ua».
«Вместо Юрия Галушкина 11 мая на эту должность был назначен Михаил Драпатый — заместитель начальника Генштаба по подготовке военных. Драпатый останется заместителем начальника Генштаба», — говорится в сообщении.
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов ранее признал, что линия фронта в регионе расширяется, а войска России продвигаются на нескольких направлениях.