«СТРАНА.ua»: на Украине сменили главу группировки ВСУ «Харьков»

На Украине заменили главу группировки ВСУ «Харьков» — вместо Юрия Галушкина ей будет руководить замначальника Генштаба по подготовке военных Михаил Драпатый. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на группировку войск «Хортица».

AP

Кадровая перестановка произошла на фоне продвижения ВС России в регионе, пишет «СТРАНА.ua». «Вместо Юрия Галушкина 11 мая на эту должность был назначен Михаил Драпатый — заместитель начальника Генштаба по подготовке военных. Драпатый останется заместителем начальника Генштаба», — говорится в сообщении. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов ранее признал, что линия фронта в регионе расширяется, а войска России продвигаются на нескольких направлениях.